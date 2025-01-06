Грибна юшка з консервованими сардинами. Рецепт дня0
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Грибна юшка з консервованими сардинами – це незвичайне поєднання смачних інгредієнтів. Легкий, але водночас ситний суп ідеально підходить для холодних зимових вечорів. Простота приготування та доступність продуктів роблять цей рецепт справжньою знахідкою для кожної господині.
Інгредієнти:
Замочіть сушені гриби на 2 години, а квасолю на 4. Потім добре промийте гриби, поріжте невеликими шматочками і зваріть у 2 літрах води протягом 1 години. Окремо зваріть квасолю до готовності, пише Shuba.
Цибулю і моркву почистіть, подрібніть на свій смак і підсмажте на олії до рум’яності. Картоплю почистіть, помийте і наріжте невеликими кубиками.
Покладіть картоплю у грибний відвар, проваріть 15 хвилин. Потім додайте варену квасолю, консервовані сардини, підсмажені овочі і лавровий лист. Посоліть, поперчіть і готуйте ще 5 хвилин. Зніміть готову юшку з вогню і дайте настоятися 20 хвилин. Подавайте страву гарячою.