Грибна юшка з консервованими сардинами – це незвичайне поєднання смачних інгредієнтів. Легкий, але водночас ситний суп ідеально підходить для холодних зимових вечорів. Простота приготування та доступність продуктів роблять цей рецепт справжньою знахідкою для кожної господині.

Інгредієнти:

гриби сушені – 100 г;

квасоля – 200 г;

сардини в олії – 185 г;

картопля – 3 шт.;

цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

олія соняшникова – 30 мл;

лавровий лист – 1 шт.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Замочіть сушені гриби на 2 години, а квасолю на 4. Потім добре промийте гриби, поріжте невеликими шматочками і зваріть у 2 літрах води протягом 1 години. Окремо зваріть квасолю до готовності, пише Shuba.

Цибулю і моркву почистіть, подрібніть на свій смак і підсмажте на олії до рум’яності. Картоплю почистіть, помийте і наріжте невеликими кубиками.

Покладіть картоплю у грибний відвар, проваріть 15 хвилин. Потім додайте варену квасолю, консервовані сардини, підсмажені овочі і лавровий лист. Посоліть, поперчіть і готуйте ще 5 хвилин. Зніміть готову юшку з вогню і дайте настоятися 20 хвилин. Подавайте страву гарячою.