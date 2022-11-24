Григорій Козловський судився з УГП через публічне звинувачення у організації нападу на офіс партії

Франківський районний суд Львова зобов’язав Українську Галицьку партію сплатити львівському бізнесмену Григорію Козловському 30 копійок моральної шкоди. Екс-депутат Львівської міськради та облради судився з УГП за публікацію у Facebook, в якій партія публічно звинуватила Козловського у штурмі їхнього офісу в центрі міста. Про рішення суду в четвер, 24 лютого, повідомило «Твоє місто».

Конфлікт між Григорієм Козловським та УГП загострився у 2020 році, після того, як у жовтні 2019 року депутати Львівської міськради виділили земельну ділянку на вул. Дорошенка, 2 під будівництво готельно-розважального комплексу на вул. Дорошенка, 2. Дозвіл на будівництво готелю отримала донька Григорія Козловського Софія Максимець.

Коли на будмайданчику почали підготовчі роботи, проти будівництва виступила Українська Галицька партія, яка у лютому 2020 року організувала політичну акцію проти виділення землі під будівництво. Під час акції протесту на представницю партії Ірину Бек напав невідомий чоловік. За кілька днів у офіс партії увірвалися невідомі, які представились ветеранами. Серед натовпу були присутні люди в одязі з символікою «Національного корпусу». Учасники штурму вимагали вибачень у керівництва партії за образу учасника АТО під час акції УГП. Замовником штурму керівництво партії тоді публічно назвало Григорія Козловського, опублікувавши відповідний пост у Facebook.

«Напад на офіс Української Галицької партії ми розцінюємо як помсту депутата Григорія Козловського . Помсту за те, що Українська Галицька партія не побоялась назвати конкретні імена авторів земельної схеми на Дорошенка, 2», – йшлося у повідомленні.

Після цього Григорій Козловський подав на УГП до суду на захист честі, гідності та ділової репутації та просив суд зобов’язати партію сплатити йому 30 копійок моральної компенсації. При цьому, як вказано у матеріалах справи, він не вказав, яку моральну шкоду нанесла йому публікація та як він рахував її розмір.

18 листопада суддя Франківського районного суду Світлана Мартьянова позов Григорія Козловського задовольнила, визнавши поширену інформацію в публікації як таку, що принижує честь та гідність. Суддя зобов’язала УГП упродовж трьох днів видалити та спростувати публікацію у Facebook, а також сплатити екс-депутату 30 копійок моральної компенсації. На це рішення суду можна подати апеляцію.