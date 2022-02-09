Громада на Тернопільщині купуватиме школярам по 3 кг фруктів щомісяця
Міськрада Чортківської громади спеціально для школярів засадить фруктовий сад
Школярам у Чортківській громаді до гарячих обідів додатково роздаватимуть фрукти. Міська рада впровадила спеціальну програму «Фрукти», що передбачає щомісячну закупівлю для кожного школяра 3 кг яблук, бананів та цитрусових. На втілення програми з бюджету виділили 450 тис. грн. У мерії Чорткова розповіли ZAXID.NET, що навесні в громаді планують засадити сади, щоб постачати фрукти школярам.
Загалом в Чортківській територіальній громаді є 3760 учнів. Для того, щоб усіх дітей забезпечити свіжими яблуками, бананами та цитрусовими, на сесії міської ради виділили кошти з міського бюджету. Запровадити таку програму запропонував міський голова Чорткова Володимир Шматько. «Ми перші в Україні, хто впроваджує шкільну програму «Фрукти». Зараз у нас гаряче харчування в школах на умовах тендеру здійснює приватний підприємець. Але додатково восени, взимку та навесні ми хочемо забезпечити дітей ще одним джерелом вітамінів. Йдеться про закупівлю яблук, бананів, цитрусових. Загалом по нормах буде передбачено на місяць 3 кг фруктів на одного учня», – розповів ZAXID.NET міський голова Чорткова Володимир Шматько.
Фрукти роздаватимуть усім учням незалежно від того, чи дитина харчується у школі. Програма почне діяти приблизно за місяць після проведення тендерних процедур. Навесні у селі Біла Чортківської громади на окремій ділянці засадять фруктовий сад, щоб у наступні роки постачати фрукти звідти.
«На території села Біла є науково-дослідна ділянка, яка належить школі. Це десь приблизно 49 сотих. Цю територію ми вже цієї весни плануємо засадити яблунями, грушами, сливами, а надалі збирати фрукти і відвозити їх в школи. На обробіток землі ми пізніше окремо виділимо кошти з міського бюджету», – додає Володимир Шматько. За словами мера, в громаді також є уся необхідна техніка, щоб обробити землю, посадити дерева і доглядати за ними.
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