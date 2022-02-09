Програма «Фрукти» розрахована на усіх 3760 учнів громади

Школярам у Чортківській громаді до гарячих обідів додатково роздаватимуть фрукти. Міська рада впровадила спеціальну програму «Фрукти», що передбачає щомісячну закупівлю для кожного школяра 3 кг яблук, бананів та цитрусових. На втілення програми з бюджету виділили 450 тис. грн. У мерії Чорткова розповіли ZAXID.NET, що навесні в громаді планують засадити сади, щоб постачати фрукти школярам.

Загалом в Чортківській територіальній громаді є 3760 учнів. Для того, щоб усіх дітей забезпечити свіжими яблуками, бананами та цитрусовими, на сесії міської ради виділили кошти з міського бюджету. Запровадити таку програму запропонував міський голова Чорткова Володимир Шматько. «Ми перші в Україні, хто впроваджує шкільну програму «Фрукти». Зараз у нас гаряче харчування в школах на умовах тендеру здійснює приватний підприємець. Але додатково восени, взимку та навесні ми хочемо забезпечити дітей ще одним джерелом вітамінів. Йдеться про закупівлю яблук, бананів, цитрусових. Загалом по нормах буде передбачено на місяць 3 кг фруктів на одного учня», – розповів ZAXID.NET міський голова Чорткова Володимир Шматько.