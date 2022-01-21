В бюджеті Великогаївської громади на програму передбачили 700 тис. грн

У Великогаївській територіальній громаді, що біля Тернополя, видають по 10 тис. грн молодим сім'ям за народження дитини. Ці кошти виплачують додатково, крім тих, що передбачені з держбюджету. На відповідну програму заклали 700 тис. грн у місцевому бюджеті. Перші кошти за народження дитини вже видали у січні 2022 року.

Програму фінансової підтримки народжуваності в громаді за рішенням сесії започаткували в 2022 році. І вже першій сім'ї встигли видати сертифікат на 10 тис. грн після того, як в батьків народилася маленька донечка. Гроші отримала родина Салабай, яка проживає в Грабівцях.

«За останні роки в нашій громаді, до якої входить 14 сіл, різко впала народжуваність. В 2020 році в нас народилося 85 дітей, а минулого року лише 67 малят. А цього року, окрім державної програми, в громаді вирішили передбачити 700 тис. грн для сімей, де народжуватимуться діти», – розповів ZAXID.NET голова Великогаївської громади Олег Кохман.