У громаді біля Тернополя виплачуватимуть 10 тис. грн за народження дитини
В такий спосіб в 14 селах громади планують збільшити народжуваність
У Великогаївській територіальній громаді, що біля Тернополя, видають по 10 тис. грн молодим сім'ям за народження дитини. Ці кошти виплачують додатково, крім тих, що передбачені з держбюджету. На відповідну програму заклали 700 тис. грн у місцевому бюджеті. Перші кошти за народження дитини вже видали у січні 2022 року.
Програму фінансової підтримки народжуваності в громаді за рішенням сесії започаткували в 2022 році. І вже першій сім'ї встигли видати сертифікат на 10 тис. грн після того, як в батьків народилася маленька донечка. Гроші отримала родина Салабай, яка проживає в Грабівцях.
«За останні роки в нашій громаді, до якої входить 14 сіл, різко впала народжуваність. В 2020 році в нас народилося 85 дітей, а минулого року лише 67 малят. А цього року, окрім державної програми, в громаді вирішили передбачити 700 тис. грн для сімей, де народжуватимуться діти», – розповів ZAXID.NET голова Великогаївської громади Олег Кохман.
Програму фінансової підтримки сімей запровадили на три роки. За необхідності на сесії збільшать загальну кількість виділених коштів. Щоб отримати гроші на новонароджену дитину, батьки повинні звернутися до місцевого ЦНАПу.
«Обоє батьків мають бути зареєстровані на території громади і проживати в ній, так само дитинка також має бути зареєстрована тут. Мати або батько подає заяву в ЦНАП про видачу фінансової допомоги на новонароджену дитину. На сесії депутати погоджують виділення коштів на конкретну сім'ю. Звертатися за такою допомогою може будь-хто, незалежно від майнового стану», – розповідає заступниця голови Великогаївської громади Галина Кравчинюк.
За її словами в громаді також діє спеціальна програма для фінансової підтримки батьків-одинаків та вимушено переселених сімей. Через звернення в ЦНАП вони також можуть отримати 10 тис. грн допомоги.