Кабінет міністрів України спростив порядок отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінками, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідне рішення уряд ухвалив у середу, 3 листопада, повідомили в Мінсоцполітики.

Як зазначається, безробітні, зареєстровані у центрі зайнятості або звільнені через ліквідацію підприємства жінки, а також студентки зможуть отримати допомогу за спрощеною процедурою: замість паперової довідки використовуватиметься інформація про тимчасову непрацездатність через вагітність та пологи з Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Водночас ті жінки, які не можуть скористатися порталом «Дія», зможуть отримати допомогу як і раніше.

У Кабміні прогнозують, що спрощеною процедурою отримання допомоги щомісячно скористаються близько 14 тис. жінок.

Втім остаточний перехід на електронну систему відбудеться після того, як портал «Дія» почне взаємодіяти з Реєстром медичних висновків.

Як повідомлялось раніше, Кабмін спростив оформлення допомоги для покриття витрат на проживання для переселенців, які вимушено виїхали з Донбасу та Криму.