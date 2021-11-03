Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 2 листопада, дозволив внутрішньо переміщеним особам подавати заявку на отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на наступні шість місяців, через портал «Дія».

Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, для отримання послуги більше не доведеться повторно надавати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, адже це відбуватиметься завдяки синхронізації порталу «Дія» із системами Мінсоцполітики.

Шмигаль зазначив, що це рішення позбавить тисячі людей необхідності витрачати час на черги в кабінети та зайві бюрократичні процедури.

Як зазначається у пояснювальній записці до постанови, заявку можна буде подати у разі відсутності змін, що впливають на призначення допомоги, або заяви про припинення такої виплати.

Зазначимо, що розмір допомоги для покриття витрати на проживання для працездатних переселенців становить 442 грн на людину, для непрацездатних (пенсіонери, діти) — 884 грн.

Передбачається, що після подачі заявки у режимі реального часу буде здійснюватися перевірка наявності особи та членів її сім’ї у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. Це відбуватиметься шляхом електронної взаємодії з інформаційними системами Міністерства соціальної політики.

Повідомлення про призначення допомоги або про відмову надходитиме заявнику через портал «Дія».

Нагадаємо, раніше уряд схвалив механізм надання переселенцям іпотеки під 3% річних.