Допомога може бути меншою за 8 тис. грн, оскільки бізнес частково працює

В Офісі президента України розглядають можливість поновлення фінансової підтримки для бізнесу під час жорстокого карантину в державі. Про це заявив радник президента Олег Устенко, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, цього разу допомога може бути меншою за 8 тис. грн, оскільки представники бізнесу частково працюватимуть, обслуговуючи щеплених громадян.

«Доходи держбюджету внаслідок локдауну можуть виявитися нижчими за очікувані… Постраждає не лише доходна частина, а й видаткова: доведеться витрачати додаткові кошти на підтримку бізнесу за аналогією з колишньою президентською ініціативою, згідно з якою підприємці в червоних зонах могли отримати по 8 тис. грн», – заявив Устенко.

Радник президента також висловив переконання, що в Україні вже є «досвід та розуміння», як діяти в період жорсткого карантину, і економіка «адаптована до таких ситуацій».

«Сам бізнес зможе відносно нормально функціонувати – є деяка кількість вакцинованих, є той самий досвід», – додав Устенко.

Зазначимо, що ФОПи отримали одноразовою компенсацію в розмірі 8. тис. грн перед зимовим всенаціональним локдауном. Загалом цією допомогою скористалися близько 480 тис. українців, які отримали майже 1 млрд грн. Отримати кошти можна було заповнивши відповідну заяву у додатку «Дія».

Уже в червні уряд виділив ще 1,4 млрд грн на карантинні виплати по 8 тис. грн ФОПам і найманим працівникам, які постраждали від посилення карантину.

До слова, наразі в «червоній» зоні перебувають 8 областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.

Від суботи, 30 жовтня, в «червону» зону перейшли ще сім областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська. Загальна кількість регіонів із найжорсткішими обмеженнями склала 15.