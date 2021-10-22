По 100 тис. грн матеріальної допомоги від Львівської міськради отримають ще 166 атовців. Відповідне рішення у п’ятницю, 22 жовтня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

«Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які мешкають у Львівській МТГ. Цього разу допомогу в розмірі 100 тис. грн отримають 166 учасників бойових дій на Сході України», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Із переліком осіб, які мають отримати допомогу, можна ознайомитися на сайті ЛМР.

Зазначимо, що програма діятиме до 2022 року. Зважаючи на те, що до складу львівської громади увійшли 15 населених пунктів, фінансування програми збільшили: на 2021 рік передбачено 105 млн грн, на 2022 рік – 115 млн грн.

За інформацією управління соціального захисту ЛМР, за період дії цієї програми, а саме з 2016 року, 4694 учасники АТО/ООС вже отримали таку допомогу на загальну суму 469,4 млн грн. Зараз виплату отримають ще 166 учасників бойових дій.