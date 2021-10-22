Кожен медпрацівник отримає по 5 тис. грн

Львівська міська рада преміює усіх медичних працівників, які проводять щеплення від коронавірусу. Зараз до вакцинації залучено 317 медпрацівників. Таке рішення 22 жовтня прийняв виконавчий комітет ЛМР.

«Медики, що забезпечують вакцинацію, отримають додаткову премію від міста. Об’їхав всі центри вакцинації – медики перевантажені, працюють понаднормово. Сьогодні виконком ЛМР прийняв рішення погодити виділення 1,9 млн грн їм на додаткові премії, по 5 тисяч кожному», – повідомив в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

За словами керівниці міського управління охорони здоров’я Лесі Кобецької, всі бригади, які є, задіяні до графіку вакцинації понаднормово, працюють щоденно нон-стоп. Навантаження – дуже велике.

«Міська рада вирішила їх преміювати – по 5 тис грн кожному члену бригади. Загалом це 313 осіб, які працюють у 101 вакцинальній бригаді. Також по 10 тис грн отримають 4 працівники інформаційно-статистичного відділу, які також працюють щоденно і раніше не отримували від міста таких допомог», – додала Леся Кобецька.

До слова, зараз місто також працює над створенням додаткових мобільних бригад, адже кількість охочих отримати щеплення значно зросла.