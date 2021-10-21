Нові пункти вакцинації працюватимуть на Сихові і у центрі Львова

Від п’ятниці, 22 жовтня, у Львові побільшає пунктів вакцинації. Ще два пункти упродовж трьох днів працюватимуть у середній загальноосвітній школі №95, що на Сихові, та у Палаці мистецтв, тож львів’яни зможуть провакцинуватись і там, повідомили у ЛМР.

За словами керівниці міського управління охорони здоров’я Лесі Кобецької, пункти вакцинації у середній загальноосвітній школі №95 (вул. Кавалерідзе, 15) та Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) діятимуть упродовж п’ятниці, суботи та неділі із 10:00 до 18:30 год. Там забезпечать всі необхідні умови для роботи медичних працівників. В обох пунктах працюватиме по одній мобільній бригаді.

Для пацієнтів у цих пунктах вакцинації будуть доступні вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac. Аби вакцинуватися, можна попередньо записатися або приходити без запису.

Нагадаємо, у Львові функціонують стаціонарні пункти вакцинації упродовж робочих днів, та тимчасові пункти вакцинації – щоденно, включно й у вихідні. Тож охочі можуть отримати щеплення в будь-якому з них у зручний для них день.

До слова, від 21 жовня у Львові на головному залізничному вокзалі в приміщенні медпункту діє ще один центр масової вакцинації. Графік роботи: з 10:00 до 18:30.