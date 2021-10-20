Центр вакцинації працюватиме в приміщенні медпункту львівського вокзалу

У Львові відкривають ще один центр масової вакцинації від коронавірусу – на головному залізничному вокзалі. Він почне працювати у четвер, 21 жовтня.

Центр щеплення обладнали в приміщенні медпункту вокзалу. Графік його роботи: з 10:00 до 18:30.

«Наразі працюватиме по одній бригаді у першу та у другу зміну, однак за потреби будемо збільшувати їхню кількість», – повідомив в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

Тут можна буде щепитись на вибір однією з трьох вакцин: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.

«Цей пункт масової вакцинації буде працювати щодня, зокрема в суботу і в неділю. Можна приходити і за попереднім записом, і живою чергою», – повідомила керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька.

Нагадаємо, у Львові працюють стаціонарні і мобільні пункти вакцинації. За минулу добу вакцинувалась рекордна кількість мешканців Львівщини – 16 673.