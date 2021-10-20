У середу, 20 жовтня, в міських школах Львова працювало 13 пунктів вакцинації, де щепили освітян. Точки імунізації облаштували в школах на вулиці Замковій, Бандери, Дністерській, Роксоляни, Творчій, Любінській та інших.

Лише за кілька годин у середній навчальний заклад №34 прийшли 70 охочих вакцинуватися. Серед них – викладачі, техпрацівники, кухарі харчоблоку й прибиральники.

«Коли відбувалась перша хвиля вакцинації, люди здебільшого боялися: думали, що будуть себе погано почувати або матимуть якісь негативні наслідки. Але фактично в жодного працівника серйозних побічних реакцій не спостерігалось. Лише температура 37,5°, яка вище не підіймалася. Тому багато хто з радістю прийшов на другу дозу», – розповідає директорка школи №34 ім. Маркіяна Шашкевича Ольга Філіпішин.

Загалом у пунктах вакцинації учителям та іншим працівникам вводять препарати «Corornavac», «AstraZenecа» і «Pfizer».Такі мобільні точки щеплення тимчасові, але за потреби їх будуть розгортати ще.

До слова, за минулу добу вакцинувалась рекордна кількість мешканців Львівщини – 16 673.

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