Учора вакцинувалися понад 9 тис. львів'ян, загалом по області – майже 22 тис. людей

На Львівщині стрімко зростає кількість людей, які вакцинуються від коронавірсу. У середу, 20 жовтня, щеплення зробили 21 704 мешканці області: 14 616 – отримали першу дозу, 7088 – другу, повідомили в ЛОДА. Зросла і кількість вакцинованих львів’ян: за минулу добу вакцинувалося 9285 мешканців Львова (з них другу дозу отримали 2921 людина).

Загалом медики фіксують значно більше зацікавлення у вакцинації, наприклад у вівторок, 19 жовтня, щеплення від короновірусу отримали майже 17 тис. мешканців Львіщини, хоча ще тиждень тому денна кількість вакцинацій не перевищувала 10 тис.

Учора в області працювали 17 центрів вакцинації та 180 пунктів щеплення.

Станом на 21 жовтня на Львівщині від коронавірусу вже вакциновано 935 961 мешканців області. Дві дози вакцини отримали 399 755 людей (з них понад 172 тисячі – львів’яни):

«Covieshield» – 38 403 особи,

«Astra Zeneca» – 125160,

«Coronavac» – 232 324,

«Pfizer» – 389 651,

«Moderna» – 150 423.

До слова, в Україні різко зростає кількість хворих на коронавірус. За минулу добу це захворювання виявили у 22415 українців, від ускладнень цієї хвороби лише за добу померли 546 хворих. Це найвищі показники захворюваності і смертності з початку пандемії.

На Львівщині учора коронавірус діагностували у 1388 мешканців, 41 хворий помер.