Ще 128 воїнів АТО/ООС отримають по 100 тис грн допомоги від Львівської міської ради. Рішення про надання одноразової допомоги у п’ятницю, 11 грудня, прийняв виконавчий комітет ЛМР.

«Виконавчий комітет прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам АТО/ООС, які мешкають у Львові. Допомогу в розмірі 100 тис. грн отримають 128 учасників бойових дій на сході України», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Міська програма «Про захист інтересів учасників антитерористичної операції» діє у Львові із 2016 року. За інформацією управління соціального захисту ЛМР, за час дії програми вже 3972 учасники АТО/ООС отримали допомоги на загальну суму 397,2 млн грн. Програма діятиме до 2022 року. На її фінансування передбачено понад 600 млн грн.

Із повним переліком осіб, які мають отримати допомогу, можна ознайомитися на сайті ЛМР.