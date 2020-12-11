У п’ятницю, 11 листопада, виконавчий комітет прийняв рішення про надання фінансової допомоги у розмірі 20 тис. грн ще 101 медику Львова, які інфікувалися коронавірусом, надаючи допомогу хворим на Covid-19.

За словами заступниці міського голови Львова й керівниці міського штабу протидії Covid-19 Галини Слічної, по 20 тис грн зараз отримають медики з різних медичних закладів міста, в яких діагностували коронавірусну хворобу, повідомляє прес-служба ЛМР.

Мерія постійно фінансово підтримує медиків, які рятують хворих з коронавірусною інфекцією. Від початку пандемії матеріальну допомогу отримали 1384 медичних працівників. З них 891 медпрацівник отримав допомогу у розмірі 10 тис грн — лаборанти, лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри (ті, які надають допомогу хворим на коронавірус або з підозрою на цю недугу) і 493 — отримали допомогу у розмірі 20 тис грн — це медики з різних медичних закладів Львова, які заразилися коронавірусом. Тепер допомогу у розмірі 20 тис. грн отримає ще 101 медпрацівник Львова.