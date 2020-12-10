Вакцинами, які надійшли на Львівщину, будуть вакцинувати лише медперсонал ковідних лікарень

Львівщина отримала першу партію вакцин від сезонного грипу – понад 5 тис. доз. Приблизно стільки ж має отриматиобласть і з другою партією. Ще 1500 доз вакцини уже найближчим часом надійдуть як гуманітарна допомога. Ці вакцини будуть використані для щеплення медперсоналу лікарень, де лікують хворих на Covid-19, повідомив 10 грудня ZAXID.NET директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

«Львівщина отримала відповідно до розподілу, затвердженого наказом МОЗ України від 9.11.2020 року, 5130 доз вакцин проти сезонного грипу: 1280 доз "Ваксігрип тетра" та 3850 доз "Інфлувак" для вакцинації медиків, які надають допомогу хворим на Covid -19. Це лише перша партія. Приблизно стільки ж має надійти і з другою партією», – каже Орест Чемерис.

За його словами, станом на 10 грудня у ковідних лікарях області працює майже 8 тис. медпрацівників. Утім, невідомо, як буде ситуація розвиватися далі. Якщо кількість хворих буде стрімко зростати, то будуть залучати і більшу кількість медперсоналу. Та отриманих вакцин мало б вистачити для усіх медпрацівників, які рятують хворих на коронавірусну інфекцію і лікарнях.

Найближчим часом також очікується поставка ще близько 1500 доз вакцини проти грипу як гуманітарна допомога і вони також будуть використані для щеплення медичних працівників.

Медики закликають вакцинуватися від грипу і пересічних громадян, аби уникнути ситуації, коли людина одночасно захворіє на грип і коронавірус. Перші партії вакцин від грипу у аптеках, приватних клініках з'явилися у другій половині жовтня, які дуже швидко розійшлися. Зараз вакцин від грипу в аптеках нема, у приватних клініках є далеко не у всіх і дуже швидко розходяться. Коли вони будуть у достатній кількості, невідомо.

За даними епідеміологів, зростання захворюваності на грип і ГРВІ буде наприкінці січня, а пік – у лютому.