Нові збудники грипу і відсутність імунітету можуть призвести до різкого росту захворюваності цієї осені. А якщо додасться ще Covid-19, це може стати новим викликом, застерігає заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Олег Когут. Про це він заявив у програмі «Стінка на стінку», темою якої був перший місяць навчання у школах в умовах пандемії.

Олег Когут наголошує, що ми фактично ще не зустрічалися в попередні роки зі збудниками грипу, які будуть в цьому епідемічному сезоні. Це, зокрема, грип Guangdong-Maonan (H1N1), Hong Kong (H3N2), це грип А, а також віруси групи B: Washington (Victoria) і Phuket (Yamagata). Крім Phuket, ми в останні роки з усіма іншими ще не мали справи.

«Нас дійсно турбує ситуація з грипом. Як поведе себе коронавірус і як поведуть себе ті збудники, ніхто на сьогодні не скаже. Бо з коронавірусом в тій формі Covid-19 ми ще не стикалися. Ніхто і ніколи. Ні науковці, ні тим більше практики не можуть спрогнозувати. Але безумовно треба думати відносно захисту», – наголошує медик.

Олег Когут переконливо радить вакцинуватись ще перед поширенням ГРВІ. Оскільки вже із початком жовтня ми вступаємо в епідемічний період захворюваності на грип і гострі респіраторні захворювання. Для того, щоб виробився імунітет, після вакцинації має минути щонайменше два тижні.

Повну версію програми Віталія Кублікова «Стінка на стінку» можна переглянути за посиланням.