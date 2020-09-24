Міністерство охорони здоров'я у бюджетному запиті на 2021 рік заклало тариф на готовність лікарень надавати медичну допомогу при інфекційних захворюваннях, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«У нас повинні бути лікарні, ми визначили, що це повинно бути близько 320 лікарень, які в будь-який час будуть готові надати медичну допомогу при спалахах епідемій, інфекцій. Таких як Covid-19 зараз. І за цю готовність лікарням потрібно сплачувати кошти», – сказав Степанов на брифінгу в четвер, 24 вересня, повідомив «Укрінформ».

Він наголосив, що цим лікарням потрібно платити щомісяця за готовність надавати медичну допомогу. За його словами, МОЗ запропонувало тариф 2,622 млн грн у місяць. При цьому для отримання грошей лікарня має відповідати критеріям, які до неї виставлятимуть.

«Звичайно ж ця лікарня в умовах, коли немає епідемії, працює за іншими пакетами, наприклад, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних втручань. Але в будь-який час, дуже швидко, ця лікарня може бути перетворена на такий шпиталь щодо реагування на інфекційні хвороби», – додав він.

Степанов зазначив, що загальна сума коштів, яку закладали на таке реагування, це до 10 мільярдів гривень в рік.