Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 28 квітня, затвердив порядок розподілу пільгової іпотеки для переселенців під 3% річних. Людей, які отримають кредит, відбиратиме генератор випадкових чисел, інформує сайт «Бабель».

Як повідомляється, спочатку для визначення осіб, які зможуть претендувати на пільгову іпотеку, сформують окрему чергу на базі чинних реєстрів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та його регіональних управлінь.

Після цього відбір переможців з числа кандидатів, які перебуватимуть у новоствореній черзі, відбуватиметься шляхом випадкового вибору – за допомогою генератора випадкових чисел.

Іпотечні кредити надаватимуть переселенцям за рахунок коштів гранту у розмірі 25,5 млн євро, наданих Кредитною установою для відбудови KfW, Державного банку уряду Німеччини.

«У разі потрапляння до черги за угодою із KfW, людина одночасно зберігає своє місце у черзі, сформованій Державним фондом та його регіональними управліннями до моменту отримання житла», – наголосила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук.

За цією програмою можна буде отримати пільговий кредит на введене в експлуатацію житло вартістю до 40 тисяч євро терміном до 20 років із розрахунку 63 кв. м загальної площі та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Загалом у рамках проекту в 2021—2022 роках планують забезпечити житлом приблизно 680 сімей або 1768 переселенців.

Окремо зазначається, що люди самі зможуть обрати квартиру в багатоповерхівці або одноквартирний житловий будинок за умови, що нерухомість була введена в експлуатацію не більше ніж 35 років тому або пройшла реконструкцію не більше ніж 25 років тому.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого спростив критерії для учасників програми «Доступна іпотека», зокрема виключив вимоги перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім'єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком або працівником бюджетної сфери.