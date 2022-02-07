У теплу погоду уроки для учнів проводитимуть на свіжому повітрі

Біля початкової школи ліцею №2 , що на вул. Науковій, 24а у Львові, облаштували приміщення для уроків на свіжому повітрі та гімнастичний майданчик. Проект втілили за програмою Громадського бюджету Львова.

«На подвір’ї ліцею облаштували великий критий павільйон, де у теплу пору року зможуть навчатися школярі. У часи пандемії коронавірусу такі класи просто неба – гарна альтернатива урокам у приміщенні. У павільйоні ще мають встановити лавки та столи (вони вже готові). Щойно потепліє – тут проводитимуть уроки», – пояснили у департаменті міської агломерації ЛМР.

Для активних занять на майданчику встановили гімнастичні комплекси «Квест» та «Рукохід», лабіринт, баскетбольні стійки. Вартість проекту – близько 600 тис. грн.

Автором ідеї є Михайло Яремко. Свій проект він подав на Громадський бюджет Львова 2020, за нього проголосували віддали 2112 львів'ян. В описі проекту зазначено: «Поколінню digital важко заборонити ґаджети, проте все ж треба пропонувати цікаву альтернативу – живе спілкування, що призведе до покращення психоемоційного стану дітей, створення комфорту. Добре організована рухова діяльність на перерві, активний відпочинок – обов'язкова умова вироблення навичок здорового способу життя».