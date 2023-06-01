У п’ятницю, 2 червня, у Львові та області очікується погіршення погоди. Синоптики львівського гідрометцентру попереджають про грози, град та сильні пориви вітру протягом дня.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 2 червня у Львівській області буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасні дощі, по півдню території місцями значні. Вдень грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, вдень подекуди шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 10 – 15°С, вдень 20 – 25°С тепла.

Щодо погоди у Львові, то 2 червня вдень буде короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, вдень шквал 15 – 20 м/с. Температура вночі 12 – 14°С, вдень 22 – 24°С тепла.

Мешканців закликають бути обачними під час негоди, у випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій львів’яни можуть звертатись на Гарячу лінію міста за номером 1580.