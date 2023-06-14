У четвер, 15 червня, у Львові та області прогнозують погіршення погоди. За даними синоптиків львівського гідрометцентру, очікуються грози, град та туман видимістю 200 – 500 м.

Як повідомили синоптики, 15 червня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску та вплив висотного циклону. У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 8 – 13°С, вдень 20 – 25°С тепла. У Львові також будуть грози та град, вдень температура повітря становитиме 22 – 24°С тепла. Погіршення видимості в дощі, в тумані 200 – 500 м.

Мешканців закликають бути обачними під час негоди, у випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій львів’яни можуть звертатись на Гарячу лінію міста за номером 1580.