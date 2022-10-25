Представники ліберального крила Демократичної партії США у Конгресі заявили президентові Джо Байдену, що він повинен змінити свою стратегію щодо України та піти на прямі переговори з Росією заради миру, пише газета The Washington Post.

Автори листа, який підписали 30 представників і представниць Демократичної партії США, закликали Байдена до проактивної дипломатії та подвоєння зусиль для пошуку реалістичних рамок для припинення вогню.

«Якщо є спосіб покласти край війні, зберігши вільну й незалежну Україну, Америка зобов’язана використати всі дипломатичні шляхи для підтримки такого рішення, яке було би прийнятним для народу України», – йдеться в листі.

Автори листа вказуали на руйнування, які війна вже спричинила в Україні, збитки для світу та ризик катастрофічної ескалації.

«Останніми тижнями ризик ядерної війни зріс, бойові дії загострилися, а глобальна економічна незахищеність поглибилася. Тисячі людей загинули і ще десятки мільйонів постраждали», – додали вони.

Посилаючись на свій обов’язок схвалити витрачання мільярдів доларів платників податків США на військову допомогу, члени Палати представників сказали, що вважають, що така участь створює відповідальність «для Сполучених Штатів серйозно вивчити всі можливі шляхи».

Вони вважають, що завершення війни за допомогою дипломатії має передбачати певне пом'якшення санкцій проти Росії та створення системи гарантій безпеки, прийнятних для всіх сторін, особливо для української. «Альтернативою дипломатії є затяжна війна», – йдеться в листі, який підписали деякі з найвідоміших демократів-лібералів, зокрема Праміла Джаяпал, Джеймі Раскін, Александрія Окасіо-Кортес, Корі Буш, Ро Ханна, Ільхан Омар.

Речник Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на лист законодавців, сказав, що адміністрація цінує їхню стурбованість, але наголосив, що в центрі будь-яких дипломатичних ініціатив має бути Україна.

«Ми не вестимемо розмови з російським керівництвом без представників України. Пан Зеленський має вирішувати – оскільки це його країна – як виглядає успіх і коли вести переговори», – сказав Кірбі журналістам під час брифінгу, пише LIGA.net..

«Ми всі хотіли б, щоб ця війна закінчилася сьогодні, і, відверто кажучи, вона могла б закінчитися сьогодні, якби Путін вчинив правильно і вивів свої війська [з України]», – додав він.

Агенція Reuters також процитувала коментар речника Державного департаменту Неда Прайса щодо цього листа.

«Ми неодноразово чули від українських партнерів, що війна закінчиться лише шляхом дипломатії та діалогу. Ми не чули від Москви заяв про те, що вона готова добросовісно брати участь у дипломатії та діалозі», – заявив він.