«Люди в таких боргах, що готові на крайнощі»

Хасиди-прочани прибули до Львівського аеропорту рейсом із Лондона авіакомпанії Ryanair у п'ятницю, 28 серпня. Про це розповіла гендиректорка Львівського міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська у програмі «Стінка на стінку».

Близько 30 хасидів, які сподівались встигнути безперешкодно в’їхати до України перед забороною, яка анонсувалась з 29 серпня, очікувано затримали. Нагадаємо, спершу Кабмін анонсував введення заборони в’їзду іноземців до України з 29 серпня, але на позачерговому засіданні уряд ухвалив, що заборона почне діяти із 28 серпня, тобто на день раніше.

«Вони пробули у нас цілий день, але ввечері київські равини домоглися, щоб їх таки запустили в Україну. Тобто вони десь є зараз на території України», – повідомила очільниця Львівського аеропорту Тетяна Романовська.

До слова, авіакомпанія Ryanair вже оголосила про відміну частини своїх рейсів з України до Італії. Усе через тимчасову заборону в’їзду на території України іноземних громадян до 28 вересня.

Щорічний приїзд хасидів до України пов'язаний зі святкуванням єврейського нового року, який цьогоріч припадає на 18 вересня. Хасиди мають традицію відвідувати місце поховання свого духовного наставника цадика Раббі Нахмана, похованого в Умані.

Детальніше дивіться сьогодні о 21:00 в авторській програмі Віталія Кублікова «Стінка на стінку» в локальному ефірі 24 каналу, а запис буде доступний на сайті ZAXID.NET.