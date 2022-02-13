15 молодиків в чорному зайшли на територію Львівського муніципального центру, де пошкодили майно

У неділю вранці, 13 лютого, група невідомих чоловіків увірвалась у Львівський муніципальний мистецький центр на вул. Стефаника, 11. Вони зірвали веселковий прапор, пошкодили майно галереї та розклеїли у виставковому залі QR-коди із написами «Тут кажуть, що Майдан і антимайдан – це одне і те саме» та «Тут пропагують комунізм за ваші гроші». Таким чином невідомі відреагували на виставку художника-анархіста Давида Чичкана, яка зараз проходить у мистецькому центрі.

За словами адміністраторки Львівського муніципального мистецького центру Марти Любів, близько 10:30 у галерею зайшло 15 молодиків. Чоловіки були одягнені в чорне, і спочатку їй здалося, що це звичайні відвідувачі галереї. Один з них представився Вадимом Рибачуком.

«Я попросила, щоб вони показали сертифікат, вакцинації, показав лише один. Потім вони швидко обійшли територію виставкового залу, де у нас проходить виставка Давида Чичкана "Стрічки та трикутники". На цьому підгрунті і виник конфлікт. Чоловіки були радикально налаштовані, зірвали веселковий прапор і пошкодили майно галереї та вибили телефон з рук відвідувача, бо їм здалося, що він знімає їх на камеру», – повідомила ZAXID.NET Марта Любів.

Чоловіки розклеяли у галереї QR-коди

Чоловіки розвішали у мистецькому центрі QR-коди з надписами «Тут кажуть, що Майдан і антимайдан – це одне і те саме» та «Тут пропагують комунізм за ваші гроші». QR-код переводить на анонімну публікацію «Що не так з Львівським муніципальним центром?», де критикується уся діяльність мистецького центру та, зокрема, виставка Давида Чичкана.

Адміністрація галереї викликала поліцію, і за словами Марти Любів, патрульні порадили мистецькому центру звернутися суду.

Давид Чичкан – сучасний український художник, який розвиває критичний напрямок в мистецтві. Працює з такими методами графіка, живопис, стріт-арт та перформанс.

«У своїй експозиції "Стрічки та трикутники" Давид запрошує поглянути на його ескапістський світ вигаданої України. Тут за його фантазіями більшовики не знищили УНР і історична лінія цієї держави не переривається і зараз на наших теренах панує соціал-демократія. Давид вважає, що синьо-жовтої символіки недостатньо, аби повністю розкрити ідею цієї країни, адже вона малоінформативна. Тому він додає ще три стрічки різних кольорів: чорну – як символ анархізму, фіолетову – колір фемінізму і червону – соціалізм, який, як вважає Давид, є невіддільною частиною самої ідеї українства», – вказано на сайті Львівського муніципального центру.