Автори «Грішниці» називають журнал еротичним арт-зіном

У Львівському муніципальному мистецькому центрі помітили випуск мистецького журналу з еротичним ухилом «Грішниця». Це спричинило жваву дискусію у соцмережах та ЗМІ. Невдоволені присутністю еротичних видань в муніципальному центрі заявили про розповсюдження порнографії. А керівництво мистецького центру відреагувало на невдоволення, скликавши митців, юристів і сексологів на дискусію про місце еротики у мистецтві.

Ще 12 січня львівська фотографиня Олена Кавкун зробила допис у Facebook, де розкритикувала розповсюдження мистецького еротичного журналу «Грішниця», яке вона помітила у Львівському муніципальному культурному центрі, що на вул. Стефаника. Фотографиня опублікувала фотографії кількох сторінок журналу, де на її думку, присутня порнографія.

«Можна назвати її еротичним арт-зіном "Грішниця" і виставляти цей продукт фотографки з Луганська, Julie Poly, як вона сама сказала - "з нотками порнографії", обидва його випуски, у створеній з міського бюджету міській галереї, якою є Львівський муніципальний мистецький центр під керівництвом Ляни Мицько. Мабуть, планується демонструвати кожен новий випуск», – написала Олена Кавкун і назвала розповсюдження журналу «пропагандою розпусти і порнографічного сприйняття сексуальності».

Допис фотографині спровокував жваву дискусію у соцмережах та у ЗМІ. Наприклад, Ольгу Кавкун підтримав священик з неоднозначною репутацією Юрій Бойко, звинувативши міську раду Львова у розповсюдженні розпусти.

Натомість частина учасників дискусії у соцмережі погодилась із тим, що журнал не варто вважати порнографічним. «Воно якесь гидотне (але визнаю, це таки справа смаку), але на порно не тягне. Межа не перейдена, так би мовити», – наприклад, написав колишній заступник керівника патрульної поліції Львова Максим Підболячний.

Водночас на допис фотографині також відреагував Львівський муніципальний мистецький центр, скликавши обговорення цього кейсу. Ця дискусія відбудеться о 15:00 в мистецькому центрі на вул. Стефаника, 11. Серед запрошених – сексолог, психолог та представники мистецького середовища.

Керівниця Львівського муніципального мистецького центру Ляна Мицько розповіла ZAXID.NET, що журнал «Грішниця» уже півроку був доступний для відвідувачів центру – його подарували автори видання. За її словами, адміністратор центру контролює, щоб цей журнал не потрапив у руки дітям.

«У нашому мистецькому центрі є один випуск цього журналу, подарований авторами. У нас велика бібліотека, періодика і нам часто щось дарують. Є висновки юристів про те, що це не є порнографією», – розповіла Ляна Мицько.

«Оскільки журнал «Грішниця» продається в герметичній упаковці, зі спеціальним маркуванням «Продаж особам, які не досягли 18 років, заборонений», а також має за мету виключно досягнення естетичного ефекту, зорієнтована на доросле населення і не збуджує в аудиторії нижчі інстинкти та не вважається образливою, тому даний журнал не можна вважати періодичним виданням з порнографічним змістом», – цитує висновок експертизи правової компанії Prima Veritas видання Tvoemisto.

За її словами, у бібліотеці мистецького центру є й інші еротичні видання. Таку жваву дискусію довкола «Грішниці» керівниця центру пояснює тим, що деякі люди не завжди розуміють різницю між еротикою та порнографією.

«Дуже легко на цій темі спекулювати. Вона дуже ранить людей, бо вони не є обізнаними в межах законодавства, що таке порнографія. Будь-яке зображення голого тіла для людей одразу є порнографією. І журналісти на цьому спекулюють, бо це дуже клікбейтна тема», – каже Ляна Мицько.

Еротичний журнал «Грішниця» почали випускати улітку 2021 року, його кураторкою є українська фотографиня Julie Poly. За її словами, у цьому виданні головні герої та контриб'ютори — українські художники та художниці, які порушують питання сексуальності, самопізнання, ґендеру та інтимності. Автори «Грішниці» називають журнал еротичним арт-зіном.