Невідомі запустили порно на рекламному табло у центрі Львова

Адміністрація «Вернісаж Lviv Mall» звернулась у поліцію

СуспільствоНаталія Шутка, сьогодні, 10:3716681

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Невідомі запустили порно на рекламному табло у центрі Львова
фото ZAXID.NET
Непристойне відео транслювалось на зовнішньому 42-дюймовому моніторі над входом до ТЦ «Вернісаж Lviv Mall»

Пізно ввечері у вівторок, 18 лютого, на великому рекламному моніторі над входом до торгового центру «Вернісаж Lviv Mall» запустили порно. В адміністрації «Вернісаж Lviv Mall» уже заявили, що звернуться до поліції з приводу несанкціонованого втручання невідомих у роботу торгового центру.

Відео очевидців інциденту, що стався близько 22:00, опублікував у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. На зовнішньому рекламному 42-дюймовому моніторі над входом до триповерхового ТЦ, розташованого поруч з площею Ринок, запустили непристойне відео.

В адміністрації торгового центру «Вернісаж Lviv Mall» підтвердили інцидент і заявили ZAXID.NET, що відбулося зовнішнє втручання у роботу рекламного табло. Зараз за цим фактом готують заяву у правоохоронні органи.

«Це підключилися перехожі з телефону, можливо, у них була спеціальна програма. Ми відео передамо поліції, щоб розібратися у ситуації. Це не ініціатива торгового центру чи наших працівників і не технічна помилка. Це було свідомо зроблено якимось непорядними людьми, які проходили повз», – повідомила адміністраторка «Вернісаж Lviv Mall» Уляна Неділько.

З її слів, непристойне відео транслювалося менше хвилини, на це порушення зреагували адміністратори закладу і вимкнули екран.

«Це завдало нам серйозних репутаційних збитків, тому хочемо, щоб винуватці були покарні», – заявила Уляна Неділько.

Триповерховний торговий центр «Вернісаж Lviv Mall» відкрився влітку минулого року, спеціалізується на продажу виключно українських брендів.

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