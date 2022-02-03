На Львівщині викрили групу шахраїв, які від імені діючого фермерського господарства АП «Колос» уклали фіктивні договори на продаж 5 тис. тонн зерна. Господарство-покупець оплатило понад 16 млн грн за це зерно, а реально товар не отримало. Зараз справою займаються правоохоронці.

У четвер, 3 лютого, в прокуратурі Львівщини розповіли, що троє осіб за підробленими документами відкрили рахунки в банках від імені реально діючого сільгосппідприємства та виставили на продаж 5 тис. тонн зерна. На це зерно знайшовся реальний покупець. До оплати шахраї надали фіктивні документи, які господарство-покупець оплатило. Таким чином шахраї отримали понад 16,3 млн грн, а покупець залишився без товару.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях правоохоронці вилучили гроші, комп’ютерну техніку, носії інформації, печатки низки підприємств та лікарських установ, мобільні телефони, чорнові записи, інше майно.

Фігурантам повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Невдовзі суд обере їм запобіжний захід.

Правоохоронці не повідомляють назву фермерського господарства, від імені якого діяли шахраї, та назву господарства, що стало жертвою шахрайства. За даними ZAXID.NET, фігуранти підробили документи та продавали зерно від імені АП «Колос», що в селі Банюнин Львівського району (колишній Кам’янка-Бузький район).