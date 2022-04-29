Грузинська компанія IDS Borjomi Georgia (входить до IDS Borjomi International, яка належить російській структурі «Альфа-груп») повідомила, що з 29 квітня змушена тимчасово припинити виробничий процес на обох своїх заводах з розливу мінеральної води «Боржомі», повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу компанії.

У повідомленні сказано, що компанія перебуває у складній ситуації з моменту початку бойових дій в Україні. Деякі країни відмовилися купувати у компанії мінеральну воду «з політичних причин». Крім того, непроста ситуація на основних ринках збуту посилилася обмеженим доступом до банківських рахунків. Через це IDS Borjomi Georgia втратила можливість отримувати валютний виторг і розраховуватися з кредиторами.

Менеджмент компанії висловив сподівання, що «найближчим часом ситуація покращиться і у нас буде можливість відновити роботу».

IDS Borjomi Georgia веде свою історію з 2002 року. Вона експортувала свою продукцію у понад 40 країн світу.

З 2013 року контрольним пакетом акцій IDS Borjomi (60%) володіє російська «Альфа-груп». Однак після того, як російські війська безпідставно вторглися в Україну, засновники «Альфа-груп» Міхаіл Фрідман, Пьотр Авен і Гєрман Хан потрапили під санкції ЄС, США і Великої Британії.