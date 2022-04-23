Амстердамський торговий банк (Amsterdam Trade Bank, АТБ), дочірню компанію російського «Альфа-банку», визнали банкрутом. Це сталося у п’ятницю, 222 квітня, повідомляє CNN. За інформацією банківського регулятора Нідерландів, Центральний суд Амстердама у п'ятницю ухвалив заяву про банкрутство Амстердамського торгового банку, що спонукало Центробанк Нідерландів активувати схему гарантування вкладів для власників рахунків.

6 квітня Мінфін США оголосив, що введе «повні блокувальні санкції» щодо Альфа-банку, найбільшого приватного банку росії. В рамках цих санкцій шість дочірніх компаній, у тому числі АТБ, були заблоковані за те, що «перебували у володінні або під контролем Альфа-банку, або за те, що вони діяли чи мали намір діяти на користь або від імені, прямо чи опосередковано, Альфа-банку».

За даними центробанку, на власників рахунків в ATB поширюється голландська схема гарантування вкладів до 10 тис. євро на людину. Загалом у банку було 23 тис. власників приватних рахунків. Повна сума відшкодувань, гарантована схемою, становить близько 700 млн євро.

Нагадаємо, що як сам «Альфа-банк», так і його власники Міхаіл Фрідман і Пьотр Авен, перебувають під міжнародними санкціями.

Водночас Фрідман з Авеном не контролюють український «Альфа-банк» – такої можливості їх позбавив Національний банк України 6 березня.