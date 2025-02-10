Акція біля будинку судді Кутаїського апеляційного суду

У Кутаїсі (Грузія) 10 лютого відбувся суд над грузинською співачкою Ніно Катамадзе. 52-річну джазову виконавицю звинуватили у порушенні правил проведення маніфестацій, повідомив сайт «Грузія онлайн».

Поліція склала протоколи про адміністративні правопорушення щодо дев'ятьох учасників акції біля будинку судді Кутаїського апеляційного суду Малхаза Окропірашвілі, яка проходила 26 січня у відповідь на відмову розглянути апеляцію у справі журналістки Мзії Амаглобелі.

Крім Катамадзе, протоколи складені на кількох журналістів та громадських діячів, а саме на редактора «Мтіс амбебі» Гелу Мтівлішвілі, лауреатку Національної премії вчителя, педагога Ладо Апхазава, журналісток Хвичу Вашакмадзе та Еку Кухалашвілі, психологів Кетеван Пілаурі та Маю Цірамуа, громадську активістку Ірину Зарандію та опозиційного депутата міськради Ланчхуті Гіві Цинцадзе.

У суді Ніно Катамадзе заспівала гімн Грузії. Відомо, що Ніно Катамадзе оштрафували на 5 тис. ларі (приблизно 1,7 тис євро).

Нагадаємо, що в жовтні-листопаді минулого року в Тбілісі відбулась багатотисячна акція «Грузія обирає Євросоюз». Вони посилились після відмови уряду від перемовин щодо вступу до Євросоюзу 28 листопада. До масштабних мітингів приєдналися музичні групи та виконавці, зокрема Ніно Катамадзе зі своїм бендом Insight.

Відео виступу Ніно Катамадзе на мітингу у Тбілісі в грудні 2024 року

Нагадаємо також, після парламентських виборів, на яких зафіксували низку фальсифікацій, перемогла проросійська партія «Грузинська мрія». Попри масштабні протести громадян, парламент проголосував за проведення виборів президента 14 грудня – вперше з 1991 року його обере не населення, а Виборча колегія. Ним став ексфутболіст Михаїл Кавелашвілі.

6 лютого парламент Грузії затвердив поправки до законодавства, спрямовані на обмеження акцій протесту. Відповідно до нововведень, максимальний термін адміністративного арешту за правопорушення, пов'язані з протестами, збільшиться з 15 до 60 діб.