Нова акція протесту у Тбілісі має відбутися у п’ятницю, 29 листопада

Ввечері четверга, 28 листопада, у Грузії після відмови уряду від перемовин щодо вступу до Євросоюзу розпочалися масштабні акції протестів. Про це повідомляє грузинська редакція «Радіо Свобода».

Грузини ввечері 28 листопада вийшли на протест біля центрального офісу правлячої партії «Грузинська мрія» та будівлі парламенту у Тбілісі. Близько півночі між учасниками акції та силовиками сталися сутички, відбулися перші затримання. Правоохоронці використовували перцевий газ, а демонстранти – яйця та інші предмети.

Фото «Эхо Кавказа»

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що акція вийшла за межі дозволених законом норм. За їхніми даними, 3 поліцейських отримали поранення.

«Попри багаторазові заклики правоохоронців та офіційні заяви Міністерства внутрішніх справ, учасники акції фізично та словесно протистоять поліцейським, а також кидають у їхній бік різні предмети», – йдеться у повідомленні.

Поліція, залучивши спецназ, намагалася відтіснити протестувальників від службового входу будівлі парламенту на проспект Руставелі. Після цього до громадян вийшла президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, вона стала між протестувальниками та силовиками, намагаючись зупинити сутички.

Проте вже об 02:26 за місцевим часом спецназ почав застосовувати проти грузинів димові шашки, сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати акцію. Протестувальники ж почали встановлювати барикади, серед них є поранені, однак кількість невідома.

У МВС Грузії в п’ятницю, 29 листопада, станом на 07:42 повідомили про затримання 43 осіб за адміністративними статтями на акції в Тбілісі та порушення кримінальних справ за статтями про напад на поліцейського.

Президентка Грузії заявила, що очікує різкої реакції європейських столиць на події в центрі Тбілісі.

Нова акція протесту на проспекті Руставелі у грузинській столиці має відбутися у п’ятницю, 29 листопада, об 19:00.

Парламентські вибори у Грузії: що відомо

У Грузії після парламентських виборів, на яких зафіксували низку фальсифікацій, перемогла проросійська партія «Грузинська мрія». Попри масштабні протести громадян, 25 листопада 80 депутатів «Грузинської мрії» провели перше засідання парламенту – на ньому не було жодного представника опозиції, оскільки вони не визнають засідання легітимним.

26 листопада парламент проголосував за проведення виборів президента 14 грудня – вперше з 1991 року його обере не населення, а Виборча колегія. Серед кандидатів – проросійський експрем’єр Іраклі Гарібашвілі, син першого президента Звіада Гамсахурдії Костянтин та ексфутболіст Михаїл Кавелашвілі.

Через ухвалення подібного до російського закону «про іноагентів» Євросоюз призупинив вступ Грузії до ЄС, а США запровадили санкції проти керівної партії «Грузинська мрія» через підрив демократії в країні.

28 листопада грузинський уряд відмовився від перемовин про вступ до Європейського Союзу до 2028 року. Лідер проросійської партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе повідомив, що країна також відмовляється від «будь-яких» бюджетних грантів з боку Євросоюзу.