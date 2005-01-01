Грузія стала парламентською республікою

Нова Конституція передбачає перехід на парламентську республіку і скасовує дозвіл на обмеження свободи віросповідання

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі 2 квітня підписав затверджені парламентом поправки до раніше прийнятої нової редакції Конституції. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Ключові зміни в Основний закон стосуються виборчої системи. Виборчу реформу країні настійно рекомендувала Венеціанська комісія.

Згідно з цими поправками, чергові парламентські вибори в Грузії в 2020 році відбудуться за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Під час цих виборів знижується прохідний бар'єр до парламенту з 5% до 3%. Допускається створення передвиборних блоків.

Поправка стосується і вилучення запису в Конституції, яка дозволяла з інтересів держбезпеки обмежувати свободи віросповідання.

Зауважимо, що парламент Грузії 23 березня затвердив в остаточному, третьому, читанні нову редакцію Конституції. Вона передбачає перехід республіки на парламентське правління. До цього країна була президентською республікою.