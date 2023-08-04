Гурт виступить із новим вокалістом Юрієм Рокецьким

У суботу, 5 серпня, у Львові на !FESTrepublic, легендарний гурт «Мертвий півень» дасть великий сольний концерт після дванадцятирічної перерви.

У травні «півні» оголосили про своє повернення та виступили на концерті Сергія Жадана в Опері, а також взяли участь у «Святі музики» у Львові. Тепер гурт оголосив про великий виступ команди із новим вокалістом Юрієм Рокецьким. Спеціально на цей концерт із Філадельфії до Львова прилетіла і вокалістка Ярина Якуб’як.

Разом з «півнями» на сцену 5 серпня вийдуть Христина Соловій, Юрій Андрухович, вокальна формація «Пікардійська Терція», Мар'ян Пиріг («Пиріг і Батіг») та Любко Радомський (ірландська сопілка, саксофон, флейта).

Нещодавно гурт записав пісню «Гобелен» у дуеті із Христиною Соловій.

Нагадаємо, група «Мертвий півень» існувала з 1990 року, випустила тринадцять альбомів, активно гастролювала по Україні та за кордоном, а у 2011 році фактично припинила свою діяльність.

Нагадаємо також, у жовтні 2021 року помер вокаліст «Мертвого півня» Місько Барбара, а у лютому 2023 – співзасновник та вокаліст Любомир Футорський.

«Півні» відомі в першу чергу піснями на вірші українських поетів: Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Олега Лишеги, Юрка Позаяка та багатьох інших. На концерті прозвучать добре знані композиції, а також нові пісні, у яких музиканти спробують поєднати традиційний саунд «півнів» та нові фарби

«Пісні ‟ Мертвого півня″ абсолютно прекрасні, багато слухачів буде хотіти їх почути, це нормально. Ми будемо виконувати їх, скажімо так, максимально добре та якісно. Але все ж мені здається, що дуже важливо робити щось нове», – вважає Юрко Рокецький.