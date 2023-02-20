Любомиру Футорському було 50 років

Пішов з життя Любомир Футорський, один із засновників гурту «Мертвий Півень». Про причину смерті наразі не відомо.

Любомир Футорський народився 16 листопада 1972 року у Львові. Він навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Саме в ЛНУ і народився гурт «Мертвий Півень».

У 1989 році музиканти збиралися в кафе «Старий Львів» на вулиці Валовій. Лідером був Любко Футорський. Перші музичні експерименти МП відбувалися винятково з акустичними інструментами. Саме в такому звучанні гурт отримав перше визнання критиків і слухачів, у такому складі гурт брав участь у фестивалях «Вивих» у Львові 1990 року, де виступив уперше, та «Червона Рута» у Запоріжжі 1991 року, а також записав свій перший альбом «ЕТО» (1991).

Невдовзі після створення гурту Футорський вийшов з його складу, власний проект «Місто Мемфіс». Проте він продовжував час від часу брав участь у записах та концертах гурту.

У 2011 році «Мертвий Півень» фактично припинив своє існування.

Нагадаємо, восени 2021 року помер співзасновник та вокаліст гурту Місько Барбара. Барбара та Футорський були двоюрідними братами.