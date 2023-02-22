Прощання з Любомиром Футорським відбудеться 24 лютого

Співзасновника гурту «Мертвий Півень» Любомира Футорського поховають у Львові. Прощання із музикантом відбудеться 24 лютого об 11:00 у капличці на вулиці Пекарській. Поховання відбудеться на Сихівському цвинтарі поряд із батьком, вченим та політиком Дарієм Футорським.

Нагадаємо, що Любко Футорський помер вчора, 20 лютого, у 50 років. Причиною став інфаркт.

Любомир Футорський народився 16 листопада 1972 року у Львові. Він навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Саме в ЛНУ і народився гурт «Мертвий Півень». Також Футорський заснував і власний проект «Місто Мемфіс».

У музиканта залишилось четверо дітей.

«Якось так несподівано не стало Любка Футорського… Наші батьки близько дружили (Дарій Футорський вчив мене розв’язувати складні задачі з фізики). Ну а перший рок концерт, на який я купив квиток— концерт саме Півнів році так у 1990-му. Спочатку не стало мого тата, потім Любкового, потім Місько Барбара пішов з життя раптово… І ось не стало самого Любка. Якось особливо щемливо в ці часи такі новини сприймаються. Спочивай з миром, яскравий чоловіче…», – написав у своєму Facebook лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.