Мар'ян Пиріг «Намагаємося закохувати громадян в українське музичне слово»

Львівський гурт «Пиріг і Батіг» презентував у Львові новий альбом «Зелений». Усі пісні написані на вірші Богдана-Ігоря Антонича.

Альбом «викриває тайну єднання з усім живим на світі», вважає гурт. Над записом та зведенням «Пиріг і Батіг» працювали дев’ять днів. До альбому увійшло 13 композицій.

«П’ять днів запис, чотири дні зведення, і маємо те, що маємо. Насправді ми дуже задоволенні як результатом, так і процесом», – розповів Марʼян Пиріг під час презентації альбому.

Вірші Антонича у поєднанні зі стилістикою гурту утворили дуже гармонійне та стильне поєднання.

«Цією збіркою прагнемо бодай на крихту занурити слухача у дивний і містичний світ Богдана-Ігоря Антонича. А загалом, за допомогою співаної поезії, намагаємося закохувати громадян в українське музичне слово», – зазначив Марʼян Пиріг.

До «Зеленого» усім візуальним оформленням займався безпосередньо Мар’ян Пиріг. Цього разу вони співпрацювали із художником Сергієм Савченком.

Альбом «Зелений» став для гурту другим. У 2021 році побачив світ ьбом «Сьпівмовний», у якій переосмислив співомовки, короткі гумористичні вірші, українського поета Степана Руданського. Нагадаємо, величезний успіх у слухачів мала пісня гурту «Танго смерті».

Гурт «Пиріг і Батіг» утворились у 2019 році під час роботи над матеріалом за творчістю Степана Руданського. До оригінального складу входили Мар’ян Пирожок (псевдонім Мар’ян Пиріг), Маркіян Турканик і Сашко Марусяк. Згодом до них долучився Всеволод Садовий. Із 2021 у гурті грає гобоїст Юрій Хвостов, а з 2022-го – контрабасист Артем Каменков, фаготист Крістов Віков та перкусист Лесик Омодада.

Зараз триває робота над проектом альбому «Замордовані» на поезію авторів, що були знищені в період радянської окупації. Колектив також працює з фольклорним матеріалом та має програму колядок.