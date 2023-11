The Beatles називають навідомішим гуртом в історії рок-музики

Легендарний британський гурт The Beatles випустив свою нову, і водночас «фінальну» пісню Now and Then (Зараз і потім) з голосом Джона Леннона. Музикант записав її демоверсію приблизно у 1979 році, його вдова Йоко Оно передала запис Полу Маккартні у 1994 році. Зараз за допомогою штучного інтелекту пісню вдалося записати разом з усіма музикантами.

«Ми змогли взяти голос Джона та очистити його за допомогою штучного інтелекту. Потім ми звели запис, як це зазвичай робиться. Це дає певну свободу дій», – сказав Маккартні.

Він та Рінго Старр записали нові партії, також вони включили гітарні партії Джорджа Гаррісона, написан ним у 1995 році, а продюсер Джайлз Мартін додав нове аранжування. У нову пісню додано беквокал з оригінальних записів Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby та Because.

Видання BBC зазначає, що реліз може стати останнім для, можливо, найвідомішого гурту в історії рок-музики.

Відеокліп на пісню створив режисера Пітер Джексон («Володар перснів»). Прем’єра кліпу відбудеться на YouTube-каналі The Beatles 3 листопада о 14:00 за київським часом. Також про роботу над піснею створено 12-хвилиннй фільм.

Нагадаємо, The Beatles було створено у 1960 році. У 1970-му гурт фактично розпався. Кількість проданих платівок гурту перевищує один мільярд примірників, що є рекордом світової музичної індустрії. 15 альбомів гурту «Бітлз» очолювали хіт-паради Великої Британії, це більше, ніж у будь-якого іншого виконавця. Джона Леннона було вбито у 1980 році, Джордж Гаррісон помер у 2001. 81-річний Пол Маккарні та 83-річний Рінґо Стар продовжують робити власні сольні проекти.