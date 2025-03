Майкл Дуграс з дітьми Керіс та Дугласом

Ділан Дуглас, син знаменитих акторів Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа, готується до свого дебюту в кіно. Він зіграє головну роль у психологічному трилері «Я прийду до тебе2 (I Will Come to You). Стрічка занурює глядачів у заплутаний світ людської психіки, досліджуючи небезпечний зв'язок між пристрастю, таємницями і зрадою, що руйнує все на своєму шляху. Ділан зіграє роль Джуліана Маркса, загадкового героя, якого переповнюють таємні бажання.

«Мене зачепила глибина цього персонажа. Я з нетерпінням чекаю можливості оживити його і приєднатися до проекту, який кидає мені виклик», ‒ поділився Дуглас.

Режисером та сценаристом фільму є Джейкоб Арден, відомий за кліпами для Elley Duhé та короткометражкою «Море» з репером Вінсом Стейплсом.

Дата прем'єри поки не оголошена, але дебют Ділана Дугласа вже викликає неабиякий ажіотаж серед публіки.

Нагадаємо, 24-річний Ділан Дуглас є також внуком знаменитого актора Кірка Дугласа. Також у нього є брат, актор Кемерон Дуглас, син Майкла від першого шлюбу з Діандрою Люкер. Кемерону 46 років, з 2011 по 2016 рік він відбував тюремне ув’язнення через наркотики.

У вересні 2023 року Ділан разом з батьком приїжджав до Києва. Також родина Дугласів зробила фінансовий внесок на підтримку України.