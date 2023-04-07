Відомі скульптури гурту The Beatles у центріЛіверпуля одягли в українські вишиванки у четвер, 6 квітня. Вишиванки для бронзових скульптур ліверпульської четвірки привезли з України співробітники BBC, які знімають спеціальний фільм для Євробачення-2023, господарем якого стала Україна. Стрічку показуватимуть у Ліверпулі з 9 до 13 травня в межах пісенного конкурсу.

Фото ВВС Eurovision