Архієпископ і митрополит Львівський Ігор Возьняк

Після виходу кліпу гурту «Жадан і Собаки» та Христини Соловій на пісню «Серце», який частково знімали у храмі святого апостола Андрія, Львівська єпархія Української греко-католицької церкви заборонила зйомки кліпів у своїх храмах. Причиною обурення священиків є те, що у відео використали кадри поцілунку одностатевої пари. Парафія Святого Андрія отців Василіян попросила вибачення за це, але в УГКЦ вважають такі дії недостатніми. На сайті Львівської єпархії у п'ятницю, 27 жовтня, опублікували заяву архієпископа і митрополита Львівського Ігоря Возьняка.

«Наголошую, сьогодні, 27 жовтня, Василіянський Чин не проголошував жодної іншої офіційної заяви, крім перепрошення за допущення зйомок кліпу в храмі святого апостола Андрія. Архиєпархіальний уряд строго засуджує дії, які відбулися у храмі святого апостола Андрія. Надалі, без благословення місцевого ієрарха, не дозволено знімати кліпи у храмах! Вірні очікують від монахів Василіан більш конкретних дій та належних висновків», – заявив митрополит Ігор.

Зазначимо, що отці Василіянського Чину 27 жовтня опублікували допис, де запевнили, що не отримали жодної вигоди зі зйомок кліпу. «Отці Василіяни від початку докладають зусиль, щоби не сіялася зневіра та зневага між людьми внаслідок невторопності наших ченців — через це ми просимо вибачення», – написали василіяни.

Нагадаємо, що кліп Христини Соловій та гурту «Жадан і Собаки» вийшов 20 квітня. Більшість сцен відео знімали у церкві святого Андрія УГКЦ у Львові. У частині відео, яку створили не у храмі, є сцени з поцілунками двох жінок. Після публікації кліпу парафія Святого Андрія отців Василіян УГКЦ заявила, що не знала про ці кадри, й вимагала видалити кліп. На думку священиків, відео пропагує антихристиянські цінності.

Згодом львівський священик та ієромонах УГКЦ Юрій Бойко в ефірі програми «Говорить Великий Львів» на каналі НТА повідомив, що через кліп звільнять керівництво церкви Андрія. За його словами, церква «була осквернена», бо музиканти поверталися до престолу спиною. Крім цього, священик вважає, що Христина Соловій була одягнена у «відвертий одяг». В коментарі ZAXID.NET керівник прес-служби Курії Львівської архиєпархії УГКЦ Михайло Квасюк спростував заяву про звільнення керівництва церкви Андрія та назвав таку заяву «особистою думкою отця Юстина».