Юрій (Юстин) Бойко заявив про звільнення керівництва церкви святого Андрія у Львові

Українська греко-католицька церква спростувала заяву львівського священика, ієромонаха УГКЦ Юрія Бойка про нібито звільнення керівництва церкви Святого Андрія після зйомок скандального кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив керівник прес-служби Курії Львівської архиєпархії УГКЦ Михайло Квасюк.

Напередодні священик, синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ Юрій (Юстин) Бойко в ефірі програми «Говорить Великий Львів» на каналі НТА заявив, що під час зйомок кліпу церква «була осквернена», тому що учасники зйомок поверталися до престолу спиною, а Христина Соловій була одягнена у «відвертий одяг».

«Очевидно провина отців є явною. Вони порушили, крім принципів моральних, вони порушили ще й один принцип церковного права, який каже, що не можна церкву використовувати для інших цілей, крім молитви і того, що служить слову божому», – сказав Юрій Бойко.

Він додав, що «очевидно в церкві Андрія буде зміна та реформа, бо це питання вже назріло давно».

«Цього вимагає вже й сама ситуація. Отці Василіани бачать урок в цьому. Думаю, що наш митрополит взяв таку паузу, щоб добре подумати, порадитися і не робити поспішних висновків з цього, адже це була відверта провокація», – додав священик.

Цю заяву священика одним з перших повідомив сайт телеканалу «Еспресо», в ефірі якого регулярно транслюють шоу «Говорить Великий Львів». Об 11:00 сайт «Еспресо. Захід» опублікував новину із заголовком «У Львові звільнять керівництво церкви, де проходили зйомки скандального кліпу Жадана та Соловій», де журналісти цитують отця Юрія Бойка. Далі новину розтиражувала низка популярних ЗМІ, які також у стверджувальній формі повідомили про майбутню зміну керівництва церкви св. Андрія.

Натомість керівник прес-служби Курії Львівської архиєпархії УГКЦ Михайло Квасюк в коментарі ZAXID.NET заяву Юрія Бойка спростував, назвавши її «особистою думкою отця Юстина».

«На даний момент ведеться розслідування. Допоки ведеться розслідування, не можуть вноситися якісь зміни в духовному керівництві храму чи в інших моментах. Будь-які виклики потребують рішень. Однак, на даний момент не було рішення про нове керівництво. Отці, які служать у храмі, продовжують своє служіння без змін», – сказав він.

Михайло Квасюк додав, що рішення відсторонювати чи звільняти духовенство в храмі святого Андрія – це рішення протоархимадрита Василіанського чину.

«На офіційній сторінці абсолютно немає рішення щодо зміни служіння отців, які зараз виконують душпастирство у даному храмі. Коментарі отця Юстина це особисті вислови і думки», – додав він.

Священик Юрій Бойко відреагував на скандал із заявою за кілька годин після повідомлень у ЗМІ. На своїй сторінці у Facebook священик переклав вину на журналістів, які нібито неправильно протрактували його слова про звільнення.

«Про якість журналістики. Хтось слухає поверхнево термін реформа і ототожнює його зі звільненням. А далі включаються ті, що читають тільки заголовки і маєте готову кашу для народу», – написав отець Юрій Бойко.

Додамо, Юрій Бойко вже не вперше робить неоднозначні скандальні заяви, які офіційні органи потім спростовують. У травні він опублікував фейк російської пропаганди про підписання меморандуму між Міносвіти та ЛГБТ-фондом The Arcus Foundation, хоча саме МОН спростувало цю інформацію.

Нагадаємо, 20 жовтня вийшов відеокліп на пісню «Серце» гурту «Жадан і Собаки» та співачки Христини Соловій. Більшість сцен із кліпу знімали у будівлі церкви святого Андрія УГКЦ у Львові на пл. Соборній, 3а. Локацію для зйомок церква надала безкоштовно, попередньо погодивши ідею кліпу. На цих кадрах Христина Соловій у червоній сукні позує разом із музикантками гурту. Ще частину кліпу знімали поза храмом, вона містить сцени з поцілунками двох жінок.

Саме ці кадри спровокували скандал, адже парафія Святого Андрія отців Василіян УГКЦ заявила, що не знала про кадри з поцілунками дівчат та опублікувала звернення до авторів відеокліпу з проханням видалити його через нібито пропаганду антихристиянських цінностей.