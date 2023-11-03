Михайло Лучків був настоятелем церкви святого Андрія з 2001 року

Настоятеля львівської церкви святого Андрія, де зняли кліп Христини Соловій та гурту «Жадан і собаки», отця Михайла Лучківа усунули від виконання обов’язків. Про це повідомили на сторінці Львівської архієпархії УГКЦ.

«О. Михайло Микола Лучків ЧСВВ усунений з уряду пароха парафії св. Андрія у м. Львові (вул. Соборна, 3) з 01.11.2023 у зв’язку зі змінами, що відбулися в Провінції Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні (вих. пров. №526/23; вх. ЛВ 23/2051)», – зазначено в офіційному повідомленні канцелярії курії Львівської архієпархії УГКЦ.

У прес-службі Львівської архієпархії ZAXID.NET порадили звернутися за коментарем до протоігумена Провінції Найсвятішого Спасителя в Україні ЧСВВ о. Йоана, який приймав ці кадрові рішення. Однак протоігумен відмовився від коментарів.

На сторінці канцелярії архиєпархії у графі адміністрації церкви святого Андрія зазначено, що «уряд вакантний». Також там вказано, що о. Михайло Лучків ЧСВВ був парохом церкви святого Андрія з 10 травня 2001 року до 1 листопада 2023 року. Сотрудниками храму вказані сім ієромонахів.

Нагадаємо, 20 жовтня вийшов кліп на пісню «Серце» гурту «Жадан і Собаки» та співачки Христини Соловій, який знімали у будівлі церкви святого Андрія УГКЦ. На відео Христина Соловій у червоній сукні позує разом із музикантками гурту. Частину кліпу знімали поза храмом, вона містить сцени з поцілунками двох жінок. Саме ці кадри спровокували скандал, адже парафія Святого Андрія отців Василіян УГКЦ заявила, що не знала про кадри з поцілунками дівчат та вимагала видалити його через нібито пропаганду антихристиянських цінностей.

Після того львівський священик Юрій Бойко повідомив про звільнення керівництва церкви, однак у курії заперечили цю інформацію, зазначивши, що ведеться розслідування. Після цього скандалу Львівський митрополит Ігор Возьняк заборонив знімати кліпи у храмах без дозволу архиєпархії.