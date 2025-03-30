Запуск ракети-носія Spectrum 30 березня

Німецька авіакомпанія Isar Aerospace здійснила першу в історії спробу запуску двоступеневої ракети Spectrum. Ракету випустили із космодрому Аньєйа [Andøya] у Норвегії, утім вона вибухнула через 44 секунди після зльоту. Про це в неділю, 30 березня, повідомили NASASpaceflight.com та The Guardian.

Зазначається, що ракета Spectrum втратила контроль приблизно через 18 секунд після початку польоту, після чого впала на землю та вибухнула.

Місія під назвою «Going Full Spectrum» є першою спробою орбітального запуску з континентальної Європи, за винятком Британських островів і Росії.

Вважалося, що вихід ракети на орбіту практично неможливий. У компанії Isar Aerospace, не дивлячись на вибух ракети, назвали випробувальний політ успішним. Стартапу вдалось отримати корисну інформацію для майбутніх місій.

Spectrum – це двоступенева ракета-носій на рідкому паливі виробництва німецького стартапу Isar Aerospace. Розробку ракети розпочали у 2010-х роках.

Висота Spectrum становить 28 м, а її діаметр – 2 м. Ракета призначена для виведення малих і середніх супутників загальною масою до 700 кг на сонячно-синхронну орбіту і до 1000 кг на низьку навколоземну орбіту.

Spectrum ще не вийшла на орбіту, але Isar Aerospace вже підписала угоду з Норвезьким космічним агентством про запуск двох супутників до 2028 року у межах ініціативи Arctic Ocean Surveillance (AOS), спрямованої на моніторинг Арктики.