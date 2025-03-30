Європейський інвестбанк виділив 50 млн євро на модернізацію залізничних пунктів пропуску
На виділені гроші модернізують ключові залізничні пункти пропуску на західному напрямку
Європейський інвестиційний банк спрямуває 50 млн євро на модернізацію пунктів прикордонного контролю поїздів. Про це повідомило міністерство розвитку громад та територій України в неділю, 30 березня.
Внесок стане останньою частиною загального фінансування обсягом 150 млн євро, яке ЄІБ погодив ще у 2016 році.
Перший транш на 100 млн євро був переданий« Укрзалізниці» у 2022 році для проведення аварійного ремонту та відновлення основних залізничних послуг.
Цього разу 50 млн євро скерують для модернізації залізничних пунктів пропуску, зокрема:
- Ягодин – Дорогуськ (кордон з Польщею);
- Мостиська I та II – Медика (Польща);
- Чоп – Чієрна над Тисою / Захонь (Словаччина / Угорщина);
- Вадул-Сірет – Дорнешти (Румунія).
«Це важливий крок для відновлення та розвитку прикордонної інфраструктури. Ініціатива відкриє нові можливості для вантажних перевезень та ще більше наблизить нас до інтеграції з Європейським Союзом», – пояснив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
У Мінрозвитку зазначили, що модернізація залізничних пунктів пропуску дозволить підвищити пропускну здатність на західному напрямку та скоротити час перетину кордону.