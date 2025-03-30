Модернізація пунктів пропуску посилить інтеграцію України з європейською транспортною мережею

Європейський інвестиційний банк спрямуває 50 млн євро на модернізацію пунктів прикордонного контролю поїздів. Про це повідомило міністерство розвитку громад та територій України в неділю, 30 березня.

Внесок стане останньою частиною загального фінансування обсягом 150 млн євро, яке ЄІБ погодив ще у 2016 році.

Перший транш на 100 млн євро був переданий« Укрзалізниці» у 2022 році для проведення аварійного ремонту та відновлення основних залізничних послуг.

Цього разу 50 млн євро скерують для модернізації залізничних пунктів пропуску, зокрема:

Ягодин – Дорогуськ (кордон з Польщею);

Мостиська I та II – Медика (Польща);

Чоп – Чієрна над Тисою / Захонь (Словаччина / Угорщина);

Вадул-Сірет – Дорнешти (Румунія).

«Це важливий крок для відновлення та розвитку прикордонної інфраструктури. Ініціатива відкриє нові можливості для вантажних перевезень та ще більше наблизить нас до інтеграції з Європейським Союзом», – пояснив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У Мінрозвитку зазначили, що модернізація залізничних пунктів пропуску дозволить підвищити пропускну здатність на західному напрямку та скоротити час перетину кордону.