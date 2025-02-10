Угоду підписали з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно

Європейський інвестиційний банк виділить Україні близько 2 млрд євро на різні програми. Зокрема, 16,5 млн євро Україна отримає на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.

«Щойно була зустріч із главою Європейського інвестиційного банку. Це про підтримку України – іще два мільярди доларів для України: кошти для нашої енергетики, для наших житлових програм, для інфраструктурних проєктів», – повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 10 лютого.

Як додав віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, угоду для фінансування потреб відновлення уклали під час зустрічі 10 лютого прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно. Вона передбачає 16,5 млн євро на критичну інфраструктуру та енергоефективність.

Згідно з ще однією угодою, Україна зможе отримати 100 млн євро на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

«Серед іншого, це сприятиме децентралізації енергетики та меншої залежності від постачання електроенергії з великих електростанцій, зменшуючи вразливість до відключень електроенергії у разі ворожих атак», – зазначив Олексій Кулеба.

Як додав віцепремʼєр, частка проєктного портфеля ЄІБ є найбільшою серед усіх партнерів: близько 2,5 млрд євро на проєкти у ключових секторах, зокрема водопостачання, енергоефективність, теплопостачання.

Під час зустрічі обговорили також додаткове фінансування інших важливих проєктів:

«Відновлення України III»,

«Відновлення водопостачання України»,

«Централізоване теплопостачання України».

Важливим пріоритетом є соціальне житло. Уряд напрацьовує разом з ЄІБ масштабний проєкт зведення таких будинків.