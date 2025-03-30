Змагання з мотокросу на трасі у Білогорщі, 30 березня 2025 року

У неділю, 30 березня, на мототрасі у Білогорщі відбувся відкритий чемпіонат Львова з мотокросу, участь у якому взяли понад 50 спортсменів. Під час змагань організатори з мотоклубу «Зазір'я» збирали донати на пікапи для 1-го окремого штурмового батальйону «Да Вінчі». Директор Дитячо-юнацької спортивної школи №6 і один з організаторів Павло Мазгаль розповів, що змагань з мотокросу у Львові не проводили з початку повномасштабного вторгнення.

«Ми порахували, що взагалі 22 роки не проводили чемпіонат міста Львова, тому зібралися духом, відкрили відділення мотоспорту у спортивній школі й по-справжньому розвиваємо у Львові мотокрос. До нас приїхали учасники з Чернівців, Волині, Рівненщини та Києва. Приїхав дуже відомий спортсмен, легенда українського мотокросу, Олександр Морозов. Йому вже більше як 60 років, але він бере участь в гонці. Наймолодшим часникам від п'яти років», – розповів Павло Мазгаль.

Він додав, що глядачами змагань також є військові з 1-го окремого штурмового батальйону «Да Вінчі», які проходять реабілітацію у Львові. Саме на потреби цього батальйону під час змагань збирали гроші.

Відкритий чемпіонат Львова з мотокросу. Фото ZAXID.NET

«Спорт об'єднує, мотокрос об'єднує. Емоції прекрасні. На змагання прийшли подивитися представники батальйону, вони дуже щасливі. Це так само реабілітація, спілкування з людьми, тут є багато однодумців, ветеранів. Я так само бігаю по треку, ловлю найяскравіші моменти – трампліни, повороти», – сказав військовий Юрій Капустяк, який до 2024 року очолював 1-й окремий батальйон «Да Вінчі».

Зазначимо, що учасники змагалися на піщаному треку, завдовжки 1260 метрів. Володимир Свідерський з Шептицького брав участь у гонці в категорії «ветерани».

«Траса дуже цікава, але, мабуть, для мене ще заскладна. У мене немає багато досвіду, я займаюсь мотокросом приблизно п'ять років. У мене є два захоплення – живопис і мотокрос. Я навчався у Львівській академії мистецтв і у юності їздив на змагання з мотокросу й фотографував спортсменів. Воно мені відклалось і це вірус, який спав років 35 і зараз я вирішив, що пора. Мій тренер порадив взяти участь у сьогоднішній гонці й це було для мене наче екзамен», – розповів Володимир Свідерський.

Змагання з мотокросу у Білогорщі. Фото ZAXID.NET

Серед глядачів змагань був 78-річний ветеран мотоспорту Іван Мордовін. «Я не лишаю мотоспорт і досі, я є у ветеранських групах, у Федерації мотоспорту України. Мені сьогодні загалом сподобалось. Рівень спортсменів може трішки не той, але ніхто не очікував, що в Білогорщі можна таке організувати. Я такого не бачив навіть на Майорівці [мототраса у Львові]», – сказав Іван Мордовін.