У четвер, 3 листопада, гурт «Мертвий Півень» презентував нову пісню «Камаради». Разом з «півнями» співають також Мар’ян Пиріг («Пиріг та Батіг») та Андрій Капраль («Піккардійська терція»).

Особливою родзинкою релізу є кліп, створений відомим українським художником Сергієм Савченком.

Кожен кадр по суті є живописним полотном. Одна секунда відео містить приблизно 10 кадрів, у хвилині їх відповідно близько 600-та. Загалом художник намалював більше 1500 малюнків і оживив їх у відео.

Схожа технологія використана у відомому фільмі «З любов’ю, Вінсент», над яким працювало 125 художників з 19 країн

Проте річ не лише у кількості. Савченко, поважний та знаний живописець, створює водночас і самодостатнє дотепне та динамічне відео, і ідеально потрапляє у настрій та текст пісні.

«На мою думку, ця пісня МП , без сумніву, є новим явищем у сучасному підчасвоєнному музичному середовиші. У ній наскрізно відчуваєттся щось нове зараз і емоційне, таке трохи варятське і головне – радісне. А радість є дуже важливою якістю у кожній роботі. Особливо у такій, котру робить наше героїчне військо», – поділився із ZAXID.NET своїми враженнями Сергій Савченко.

Це не перша співпраця художника та гурту: картина Савченка «Татова подорож» є обкладинкою альбому «півнів» Іl Testamento (1996 рік).

Картина Сергія Савченка «Татова подорож» є обкладинкою альбому «півнів» Іl Testamento (1996 рік)

Дата 3 листопада, день артилерії та ракетних військ, обрана для релізу не випадково: «Мертвий Півень» таким чином дякує українським артилеристам та ракетникам, а також усім військовим, які щодня рятують наші життя.