Художник Сергій Савченко намалював кліп на нову пісню «Мертвого Півня»Катерина Сліпченко, 0
У четвер, 3 листопада, гурт «Мертвий Півень» презентував нову пісню «Камаради». Разом з «півнями» співають також Мар’ян Пиріг («Пиріг та Батіг») та Андрій Капраль («Піккардійська терція»).
Особливою родзинкою релізу є кліп, створений відомим українським художником Сергієм Савченком.
Кожен кадр по суті є живописним полотном. Одна секунда відео містить приблизно 10 кадрів, у хвилині їх відповідно близько 600-та. Загалом художник намалював більше 1500 малюнків і оживив їх у відео.
Схожа технологія використана у відомому фільмі «З любов’ю, Вінсент», над яким працювало 125 художників з 19 країн
Проте річ не лише у кількості. Савченко, поважний та знаний живописець, створює водночас і самодостатнє дотепне та динамічне відео, і ідеально потрапляє у настрій та текст пісні.
«На мою думку, ця пісня МП , без сумніву, є новим явищем у сучасному підчасвоєнному музичному середовиші. У ній наскрізно відчуваєттся щось нове зараз і емоційне, таке трохи варятське і головне – радісне. А радість є дуже важливою якістю у кожній роботі. Особливо у такій, котру робить наше героїчне військо», – поділився із ZAXID.NET своїми враженнями Сергій Савченко.
Це не перша співпраця художника та гурту: картина Савченка «Татова подорож» є обкладинкою альбому «півнів» Іl Testamento (1996 рік).
Картина Сергія Савченка «Татова подорож» є обкладинкою альбому «півнів» Іl Testamento (1996 рік)
Дата 3 листопада, день артилерії та ракетних військ, обрана для релізу не випадково: «Мертвий Півень» таким чином дякує українським артилеристам та ракетникам, а також усім військовим, які щодня рятують наші життя.