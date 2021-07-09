Сайт Військово-морських сил України зазнав несанкціонованого втручання з боку пов’язаних із Росією хакерів, які розмістили на сайті фейкові повідомлення щодо військових навчань Sea Breeze-2021, повідомила увечері в п’ятницю, 9 липня, прес-служба Міністерства оборони. Відповідальність за атаку на себе взяв хакер на псевдо «Джокер ДНР».

«Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля. 9 липня мали місце випадки хакерських атак структур держави-агресора на вебпортал Військово-морських сил Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки відбулася публікація деяких документів та переважно фейкових повідомлень, пов’язаних з навчаннями «Сі Бриз-2021», що наразі тривають у басейні Чорного моря. Водночас у Міноборони наголосили, що жоден з документів не був отриманий в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних сил України.

За інформацією міністерства, сталося тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворку, що свого часу використовувався для його створення.

«Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти сайту Міністерства оборони України, поінформували в його прес-службі. Також у міністерстві додали, що на теперішній час уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в інтернеті на належному рівні захисту.

Відповідальність за злом сайту ВМС України взяв хакер на псевдо «Джокер ДНР». Відповідне повідомлення він опублікував на своєму каналі в Telegram.