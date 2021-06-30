Анатолія Родзинського облили сечею в центрі Харкова

У центрі Харкова, під будівлею місцевої ОДА, депутата міськради від ОПЗЖ Анатолія Родзинського облили сечею. Відповідне відео було опубліковано напередодні в Youtube.

На записі видно, як невідомий у кепці та медичній масці підбіг до депутата і вилив на нього рідину. Автор ролика стверджує, що депутату помстилися за «схему обману інвалідів».

Як реакцію на цю подію, сам Родзинський розмістив допис у Facebook, у якому поскаржився, що йому «попсували піджачок Brioni» за 60 тис. грн. В інциденті він звинуватив організацію «Традиція і порядок».

Праворадикали, які раніше вже звинувачували представника ОПЗЖ у порушенні закону, заявили про непричетність до того, що сталося.

«Наша діяльність проти нього – частина боротьби з шахраями. Ми вже обіцяли, що він буде пандусом, і по ньому будуть їздити ті інваліди, яких він свого часу обдурив на величезні гроші. Але ось яка штука, безліч шахраїв, такі як Скоробагач, виявляються ще й депутатами від партії Медведчука. Конкретно ці дії могли вчинити ошукані Родзинським люди», – заявили у русі.

Хто такий Анатолій Родзинський

Анатолій Родзинський – засновник та керівник ТОВ «Телерадіокомпанія Харків 1» та ТОВ «Кияницька рибна ферма», ТОВ «Торгівельний центр Павлівський майдан» та ще низки підприємств. У 2010 році був обраний депутатом Харківської міської ради від «Сильної України».

У 2014 році безуспішно балотувався на позачергових виборах до Верховної ради від 170 одномандатного виборчого округу Києва від БПП «Солідарність». У 2015 році балотувався до Харківської міської ради та на посаду міського голови від «Народного контролю» – теж безуспішно.

Зрештою, 25 вересня 2020 року був зареєстрований кандидатом в депутати Харківської міської ради від ОПЗЖ № 7 у загальному списку.